Егорьевск, Московская область, 26 декабря, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Подмосковье столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 26 декабря в деревне Михали городского округа Егорьевск.

«Произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей, — сказал собеседник агентства. — В результате ДТП в одной из машин марки Lada Kalina погибла девятилетняя девочка и пострадал мужчина».

В настоящее время выясняются причины произошедшего.