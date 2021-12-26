Лондон, , 20:30 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас» в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Арена», завершилась крупной победой «шпор» со счетом 3:0.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Счет на 32-й минуте встречи открыл таранный форвард сборной Англии Харри Кейн — 1:0. Результативной передачей отличился Лукас Моура. Через две минуты Моура удвоил преимущество «шпор» — 2:0. На 74-й минуте южнокорейский нападающий Сон Хын Мин довел счет до разгромного — 3:0.

Единственную красную карточку на 37-й минуте встречи получил 29-летний нападающий сборной Кот-д'Ивуара Уилфрид Заа. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом.

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Регилор, Тангана, Дайер, Эмерсон, Хейбьерг (Ндомбеле, 79'), Скипп, Моура, Сон (Сальватьерра, 76'), Кейн (Бергвейн, 64').

«Кристал Пэлас»: Батленд, Уорд, Томкинс, Андерсен, Митчелл (Фергюсон, 82'), Куяте, Хьюз, Галлахер (Шлупп, 76'), Айю, Заа, Эдуар (Матета, 63').

«Тоттенхэм», одержав вторую победу подряд и набрав 29 очков, временно поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» с двадцатью очками расположился семью позициями ниже.