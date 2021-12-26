Норидж, Великобритания, 26 декабря, 2021, 20:21 — ИА Регнум. 26 декабря в Норидже на стадионе «Карроу Роуд» лондонский «Арсенал» разгромил «Норвич Сити». Матч девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 завершился крупной победой «канониров» со счетом 5:0.

ФК «Арсенал»

Желтые карточки в составе гостей получили Гранит Джака и Томас Парти на 39-й и 62-й минутах соответственно. В составе «канареек» горчичник получил Пшемыслав Пхатеа. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом.

Забитыми мячами отметились Букайо Сака (6' Мартин Эдегор, 67' Александр Ляказетт), Киран Тирни (44' Мартин Эдегор), Александр Ляказетт (84' пенальти) и Эмиль Смит-Роу (90+1').

Составы команд:

«Норвич Сити»: Ган, Эронз, Гибсон, Кабак, Уильямс, Гилмор, Довелл (Лис-Мелу, 66'), Плахета (Цолис, 75'), Маклин, Пукки, Сарджент (Ида, 72').

«Арсенал»: Рамздейл, Тирни, Уайт, Габриэл, Холдинг, Парти (эль-Ненни, 75'), Сака (Пепе, 78'), Джака, Эдегор, Мартинелли (Смит-Роу, 82'), Ляказетт.

Статистика матча («Норвич Сити"/ «Арсенал»)

Удары 4/16

Удары в створ 2/6

Владение 34%/66%

Угловые ¾

Нарушения 13/7

«Арсенал», набрав 35 очков, укрепился на четвертом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» с двумя победами и десятью очками остался на последней строчке в зоне вылета.