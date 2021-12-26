Саратов, , 20:13 — REGNUM В Александрово-Гайском районе Саратовской области в жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Пожар

ЧП произошло в воскресенье, 26 декабря, в населенном пункте Александров Гай. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.

«На улице Привокзальная, дом 17, произошел пожар в двухквартирном деревянном жилом доме, — сказал собеседник агентства. — Пожар был ликвидирован».

В настоящее время выясняются причины происшествия.