Челябинск, 26 декабря, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Проезд легковых автомобилей по участку трассы М-5 Урал от Чебаркуля Челябинской области до границы с Башкирией разрешён. Об этом сообщили журналистам в южноуральском миндортрансе.

ИА REGNUM Метель

«Движение легковых автомобилей разрешено», — отметили в структуре. И добавили, что на трассах работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, движение здесь ограничено для грузовиков, такси и пассажирских автобусов. Причиной такой меры стала метель и снегопады. Ограничение действует до 9:00 по местному времени 27 декабря.