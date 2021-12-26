Манчестер, Великобритания, 26 декабря, 2021, 20:10 — ИА Регнум. 26 декабря в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в центральном матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Лестер Сити со счетом 6:3. Об этом сообщил корреспондент

Mancity.com «Манчестер Сити»

Забитые мячи: Кевин де Брёйне (Фернандиньо 5') — 1:0, Рияд Марез (пенальти 14') — 2:0, Илкай Гюндоган (21') — 3:0, Рахим Стерлинг (пенальти 25') — 4:0, Джеймс Мэддисон (Келечи Ихеаначо 55') — 4:1, Адемола Лукман (Келечи Ихеаначо 59') — 4:2, Келечи Ихеаначо (65') — 4:3, Эмерик Ляпорт (Рияд Марез 69') — 5:3, Рахим Стерлинг (Рубен Диаш 87') — 6:3.

Желтые карточки получили Янник Вестергор (45'), Джеймс Мэддисон (75') и Фернандиньо (90+1').

Бригада арбитров: Крис Кавана | Гарри Леннард | Даниэль Робатан | Давид Кут | Пол Тирни.

Статистика матча («Манчестер Сити"/ «Лестер Сити»)

Удары 17/14

Удары в створ 9/8

Владение 71%/29%

Угловые 14/4

Нарушения 11/9

«Манчестер Сити», одержав пятнадцатую победу в чемпионате и набрав 47 очков, укрепился на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити» с 22-мя очками опустился на десятое место.