Первоуральск, Свердловская область, , 20:03 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области автомашина ГИБДД врезалась в поворачивающий автомобиль и затем в столб. Инцидент произошёл днём 26 декабря на площади Победы.

ГИБДД

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Экипаж ДПС ехал на большой скорости. В результате оказалась повреждена передняя часть поворачивающей машины. Пострадавших в этой аварии нет.

В областном управлении ГИБДД сообщили изданию Е1.ru, что по факту произошедшей аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.