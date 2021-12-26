Москва, 26 декабря, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что руководство «красно-белых» проявляет интерес к 22-летнему центральному полузащитнику «Ростова» и национальной сборной России Данилу Глебову.

Алексей Колчин ИА REGNUM Данил Глебов

«У «Спартака» сейчас нет интереса к Глебову», — цитирует Дмитрия Зеленова издание «Чемпионат».

Даниил Глебов перешел в «Ростов» 13 января 2019 года из махачкалинского «Анжи» за 50 тысяч евро. Спустя почти три года трансферная стоимость хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Глебов набрал 8 (4+4) очков по системе гол+пас в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.