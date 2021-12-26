Бергамо, Италия, 26 декабря, 2021, 19:57 — ИА Регнум. На 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука претендуют четыре европейских клуба. Сегодня, 26 декабря журналист Альфредо Педулла сообщил, что к «Дженоа» и «Вероне» добавили еще два клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова расстаться с Миранчуком, если поступит предложение в размере 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл в двенадцати матчах за команду из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. Текущее соглашение российского футболиста с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.