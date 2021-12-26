Ростов-на-Дону, , 19:57 — REGNUM В Ростовской области 27 декабря сохранятся плохие погодные условия. Морозы усилятся до 21 градуса, сообщается на сайте донского управления МЧС России.

Мороз © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Донские синоптики прогнозируют в ряде территорий Ростовской области туман, осадки в виде мокрого снега и снега, ночью местами сильный снег. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В ночные часы в северных районах Ростовской области при прояснениях столбики уличных термометров опустятся до — 21 градуса, днём будет не более −9…−14 градусов. В южных районах ночью ожидается до −1…−6 градусов, днём потеплеет до нуля градусов.