Грозный, 26 декабря, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Решение об участии в следующих выборах главы Чечни пока еще не принял Рамзан Кадыров. Об этом сообщил действующий глава республики, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ИА «Грозный-информ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«До следующих выборов у нас есть еще время, — заявил Кадыров. — Я пока не обдумывал, буду ли выдвигать свою кандидатуру».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Айшат Кадырова (дочь Рамзана Кадырова) была награждена медалью «За защиту прав человека».