Анкара, , 19:53 — REGNUM Силы береговой охраны Турции задержали на юго-западе страны 14 нелегальных мигрантов, передает 26 декабря Anadolu.

По данным агентства, после поступившего сигнала о нахождении лодки с беженцами у берегов одного из островов в районе Мармариса. На место отправились спасатели.

Отмечается, что в результате операции были задержаны 13 граждан Сирии и один гражданин Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате крушения лодки с мигрантами у греческого острова Парос, произошедшего вечером 24 декабря, погибли 13 человек, спасены 63.

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