Киев, , 19:36 — REGNUM Женщины на Украине будут уходить на военные сборы по желанию. Об этом написал главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на странице в соцсети Facebook.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию (на Украине) … — написал Залужный. — Готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур».

По его словам, переходную норму, касающуюся сборов военнообязанных, планируют ввести в стране. Женщины на военные сборы будут направляться по желанию, сообщил он.

Напомним, 22 декабря информационное агентство минобороны Украины АрмiяInform сообщило, что на Украине сотни тысяч женщин будут поставлены на воинский учёт.