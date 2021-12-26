Нью-Дели, 26 декабря, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Правительство индийского национального столичного округа Дели приняло решение ввести ночной комендантский час в связи с увеличением темпов распространения коронавируса, сообщает телеканал India TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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Отмечается, что комендантский час будет действовать с 27 декабря ежедневно с 23:00 до 05:00 следующего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения страны Мансух Мандавия заявил, что в настоящее время 60% взрослого населения Индии полностью вакцинированы от COVID-19.

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