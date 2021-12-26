Белград, , 19:23 — REGNUM Соединенные Штаты Америки поддержат Сербию в ее стремлениях войти в Европейский союз (ЕС), заявил посол США в Сербии Энтони Годфри. Об этом 26 декабря также сообщило издание N1.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цель Америки такая же, как и у Сербии. Соединенные штаты хотят поддержать Сербию в ее целях развития, чтобы стать членом ЕС, и мы все сосредоточены на этой цели. Мы хотим помочь нашим партнерам развиваться демократическим и экономически приемлемым образом», — цитирует Годфри ИА Красная весна.

Также Годфри добавил, что 2021 год был очень тяжелым и необходимо начать поиски новых способов работы для улучшения торговых отношений.