Москва, 26 декабря, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» на регулярной сессии суточного аукциона не забронировала мощности трубопровода Ямал — Европа для транзита газа через территорию Польши в понедельник, 27 декабря, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Gazprom.ru «Газпром»

В ходе аукциона предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа на польский участок магистрали. Предложение вновь осталось невостребованным.

Таким образом, Газпром уже неделю не бронирует польский участок газопровода Ямал — Европа в ходе регулярной сессии.

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил, что компания Газпром не бронирует поставки по газопроводу Ямал — Европа потому, что от стран Европы нет заявок.

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