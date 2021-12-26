Джакарта, 26 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 26 декабря сообщает Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

По последним данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии в 78 км к юго-востоку от города Горонтало. Очаг землетрясения находился на глубине 108 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не объявлялась.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря на севере Лаоса вблизи границы с Китаем произошло землетрясение магнитудой 5,7.