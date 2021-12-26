Варшава, 26 декабря, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Глава польского аналитического центра «Стратегия и будущее» Яцек Бартосяк заявил, что Запад не должен был отвергать возможность сближения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Вы могли бы поддержать эти протесты, но также дать себе пространство для маневра, чтобы уравновесить Россию. Сейчас для этого уже поздно, но два-три года назад Лукашенко искал пространство для маневра. Надо было не лишать себя пространства для маневра в сторону Лукашенко, который борется за свою жизнь», — цитирует польского эксперта интернет-портал WPolityce.pl.

Также Яцек Бартосяк отметил, что Украина и Белоруссия являлись буферными зонами между Россией и Польшей. После сближения Лукашенко с Путиным только «Украина сейчас связывает Россию», передает слова главы польского аналитического центра ИА Красная весна.

Стоит отметить, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко придерживался принципа «многовекторности» во внешней политике, маневрируя между Россией и Западом. Также президент имел двусмысленную и неопределенную позицию по отношению к Крыму и вооруженному конфликту между Украиной и республиками ДНР и ЛНР.