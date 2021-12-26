Анкара, , 19:16 — REGNUM Правительство Турции должно ввести 6-месячный запрет на увольнение после повышения размера минимальной зарплаты. Об этом 26 декабря заявил лидер главной оппозиционной Народной Республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.

Он рассказал о встречах с избирательницами-домохозяйками и отметил, что они опасаются потери работы мужьями, которые получают минимальную зарплату, передает ИА Красная Весна.

Он призвал власти страны обеспечить рабочие места для получающих минимальную зарплату и принять меры для защиты рабочих мест. По его мнению, правительство должно предотвращать нелегальную работу мигрантов, лишающих турецких граждан заработка.

Также власти должны объявить о мерах поддержки предприятий и ввести запрет на увольнения на ближайшие 6 месяцев, «пока не будет заметен эффект от объявленного президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом нового экономического курса», добавил Кылычдароглу.

Напомним, на фоне резкого падения турецкой лиры по отношению к доллару США Эрдоган объявил, что минимальная зарплата в стране с 1 января 2022 г. повышается на 50% — до 4250 лир в месяц.