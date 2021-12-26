Рим, 26 декабря, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в своем еженедельном обращении перед базиликой Святого Петра заявил, что снижение рождаемости в Италии представляет собой угрозу для будущего страны.

Vatican.va Папа Франциск

«Демографическая зима — настоящее беспокойство, по крайней мере, здесь, в Италии. Похоже, что многие люди потеряли желание иметь детей. Многие пары хотят оставаться бездетными или иметь только одного ребенка… Это трагедия… которая идет вразрез с нашими семьями, нашей страной и нашим будущим», — цитирует понтифика агентство Reuters.

Также Франциск добавил, что снижение рождаемости является одной из основных проблем государства, которая нуждается в срочном решении, передает ИА Красная весна.

Чуть менее двух недель назад, 14 декабря, Национальный институт статистики Италии сообщил, что рождаемость в Италии достигла минимальных показателей за последние 160 лет.