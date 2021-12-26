Кишинёв, , 18:59 — REGNUM Запад втягивает Молдавию в антироссийский альянс, заявил экс-вице-премьер-министр Молдавии, экономист Александр Муравский в эфире программы «Главный вопрос c Юлией Федоровой» на телеканале «НТВ Молдавия».

«Такое усиленное внимание к Молдавии и такая усиленная помощь, и выражение явных симпатий — имеет свою сторону медали, которая показывает, что Молдавию всё больше втягивают … в орбиту антироссийской политики», — отметил Муравский, передает ИА Красная Весна.

Европейская комиссия (ЕК), которая рассматривала итоги выполнения Молдавией обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, выразила недовольство тем, что Молдавия не выполняет обязательства, не присоединяясь к антироссийским акциям, в 80% случаях Кишинёв не поддерживает их, добавил он.

По его мнению, такая ситуация для республики «не несет ничего хорошего»: сама по себе Молдавия не привлекательна для международных партнеров, у республики нет необходимого международного авторитета, «поэтому Запад требует от Молдавии торговать своей лояльностью».