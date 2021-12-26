Анкара, 26 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. 26 декабря министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что более 10% новых случаев заражения коронавирусом в крупных городах страны приходится на новый штамм вируса «Омикрон».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При этом отмечается, что значительного роста числа госпитализированных заболевших в связи с этой ситуацией не произошло. Считается достаточным сохранение вакцинирования, социального дистанцирования и масочного режима, передает ИА Красная весна.

24 декабря член научного совета по коронавирусу Альпер Шенер сообщил, что подавляющее большинство госпитализированных пациентов заражены штаммом «Дельта», изначально обнаруженным в Индии. Также доктор Шенер добавил, что точное количество зараженных штаммом «Омикрон» остается неизвестным.