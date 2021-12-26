Кито, , 18:54 — REGNUM Постановление Конституционного суда о понижении возраста для вступления в сексуальные отношения до 14 лет раскололо общество Эквадора, передает Prensa Latina.

Ранее возраст согласия в Уголовном кодексе (УК) Эквадора составлял 18 лет. Высшая судебная инстанция мотивировала решение тем, что у подростка есть право на «свободное развитие личности», передает ИА Красная Весна.

«Необходимо учитывать обстоятельства каждого дела и принимать во внимание такие параметры, как согласие на сексуальные отношения, данное свободно, добровольно, … без какого-либо давления, без насилия, угроз, принуждения», — отмечается в решении КС.

Ряд местных экспертов по правовым вопросам позитивно оценили нововведение. В то же время оппоненты утверждают, что закон фактически снимает защиту с несовершеннолетних и не способен защитить их от педофилов.