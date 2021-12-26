Вашингтон, 26 декабря, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны осознать, что Россия является сверхдержавой на международной арене, говорится в опубликованной в электронной версии газеты The Hill статье занимающегося вопросами международных отношений американского профессора Эндрю Летема.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Сообщения об упадке России сильно преувеличены. Сказки о крахе России распространяются с удивительным постоянством с момента распада Советского Союза 25 декабря ровно три десятилетия назад», — отметил он.

Эксперт добавил, что после падения с пьедестала сверхдержавы государство — преемник СССР регулярно характеризовалось в СМИ как «угасающая держава» или «бывшая держава». Такие характеристики сильно вводят в заблуждение, а «миф о российском упадке — это именно миф», уточнил он.

«Россия уже не является той геополитической страной на грани коллапса, которой она была в постсоветский период. Если смотреть беспристрастно и спокойно, с политическим прагматизмом, Россия однозначно является «сверхдержавой», — пишет Летом.

Он заключил, что «любая американская глобальная стратегия, достойная своего названия, должна учитывать этот неоспоримый факт».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 декабря, когда исполнилось 30 лет с момента развала СССР, на посольстве США в Москве в виде световой проекции было показано послание к американцам, в котором также присутствовал флаг СССР.

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