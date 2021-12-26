Вашингтон, 26 декабря 2021, 18:42 — REGNUM 26 декабря редакция PCGamesN опубликовала собственный рейтинг лучших игр уходящего 2021 года. Самую высокую оценку получила игра Deathloop, разработанная компанией Arkane Studios и изданная Bethesda Softworks.
Релиз Deathloop в Steam состоялся 14 сентября 2021 года. За три месяца игра получила около 78% положительных отзывов. Всего в Steam было опубликовано более 12 тысяч обзоров.
Полный топ-10 редакции PCGamesN:
1. Deathloop
2. Valheim
3. Psyhonauts 2
4. Residfent Evil Village
5. Inscryption
6. HITMAN III
7. Humankind
8. It Takes Two
9. Final Fantasy XIV Endwalker
10. Sable