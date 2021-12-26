Вашингтон, 26 декабря, 2021, 18:42 — ИА Регнум. 26 декабря редакция PCGamesN опубликовала собственный рейтинг лучших игр уходящего 2021 года. Самую высокую оценку получила игра Deathloop, разработанная компанией Arkane Studios и изданная Bethesda Softworks.

Скриншот с YouTube Deathloop

Релиз Deathloop в Steam состоялся 14 сентября 2021 года. За три месяца игра получила около 78% положительных отзывов. Всего в Steam было опубликовано более 12 тысяч обзоров.

Полный топ-10 редакции PCGamesN:

1. Deathloop

2. Valheim

3. Psyhonauts 2

4. Residfent Evil Village

5. Inscryption

6. HITMAN III

7. Humankind

8. It Takes Two

9. Final Fantasy XIV Endwalker

10. Sable