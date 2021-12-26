Вашингтон, 26 декабря, 2021, 18:31 — ИА Регнум. 26 декабря исполнитель главной роли комедийного мюзикла Spirited Райан Рейнольдс опубликовал короткий ролик с некоторыми кадрами. Видеоматериал был опубликован в личном Instagram-аккаунте актера.

Kinopoisk.ru Райан Рейнольдс

Ранее сообщалось, что съемки киноленты завершились еще в октябре 2021 года. Мировая премьера картины Spirited запланирована на конец 2022 года.

Главные роли в мюзикле сыграют Уилл Феррелл («Персонаж», «Ночь в Роксбери», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар») и Райан Рейнольдс («Дэдпул», «Погребенный заживо», «Предложение»). Режиссировать проект будет Шон Андерс, снявший фильм «Папа-досвидос», за который получил «Золотую малину» в номинации «худший режиссер».