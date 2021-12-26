Токио, , 18:30 — REGNUM Предновогодние продажи буксуют в Японии из-за остановки производства товаров, вызванной нехваткой полупроводников и других компонентов, сообщает 26 декабря Jiji Press.

«Нехватка запчастей затронула широкий спектр бытовой электроники», — отметил один из отраслевых аналитиков, передает ИА Красная Весна.

Так, в прошлом месяце компания Nintendo снизила оценку продаж игровой консоли Nintendo Switch на 2021 финансовый год (кончается в Японии в марте) с 25,5 до 24 млн единиц. Нынешний уровень производства «не может удовлетворить спрос», отметил президент Nintendo Сюнтаро Фурукава, добавив, что он не видит «никаких признаков» скорого улучшения ситуации с дефицитом полупроводников.

Домашние принтеры также в дефиците. В торговых точках многие относительно доступные модели продаются по предварительному заказу. Это стало результатом «как логистических ограничений, так и нехватки полупроводников», — отметил представитель производителя принтеров Seiko Epson Corp.

А компания JVCKenwood Corp. существенно сократила производство своих основных автомобильных навигационных систем. Крупный производитель водонагревателей Noritz Corp. снизил свои прогнозы прибыли на год из-за задержки поставок некоторых продуктов.

«Хотя производители полупроводников активизируют усилия по увеличению производства, потребуется некоторое время, чтобы ситуация улучшилась», — заявил аналитик исследовательской компании BCN Inc. Эйдзи Мори.