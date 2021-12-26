Прага, , 18:25 — REGNUM Ситуация в мире ухудшилась после капитуляции Североатлантического альянса в Афганистане, в результате к власти в республике снова пришло движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил в обращении к гражданам президент Чехии Милош Земан.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Международная ситуация с точки зрения безопасности ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло террористическое движение», — сказал он.

Земан добавил, что этот «афганский Мюнхен» может привести «к усилению миграционных потоков из Афганистана, но, прежде всего, к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Каххар Балхи заявил, что нынешние проблемы Афганистана унаследованы от правительства Ашрафа Гани, добавив, что этот факт признают и Соединённые Штаты.

Так, специальный посланник США в Афганистане Томас Уэст заявлял, что Афганистан «до середины августа страдал от ужасного гуманитарного кризиса, усугубленного войной, годами засухи и эпидемией коронавируса».