Вашингтон, 26 декабря, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Персонаж вселенной комиксов Marvel Сорвиголова, появившийся в последнем фильме о Питере Паркере «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли, может появиться и в будущих фильмах и сериалах киностудии. Роль Сорвиголовы, согласно слухам с Reddit, продолжит исполнять Чарли Кокс, сыгравший героя в шоу на Netflix.

Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США Мэтт Мёрдок

Также сообщается, что Сорвиголова появится в двух эпизодах «Женщины-Халк». Премьера сериала состоится в 2022-м году на Disney+.

Ранее глава киностудии Marvel Кевин Файги частично подтвердил информацию об участии Сорвиголовы в сериалах «Лунный рыцарь», «Железное Сердце», «Войны брони» и «Эхо».