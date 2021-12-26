Донецк, 26 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Кировском районе Донецка в двух квартирах жилого дома произошел пожар. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 26 декабря руководитель городской администрации Алексей Кулемзин журналистам.

Пожарные

«В Кировском районе по улице Коммунаров, 45 произошел пожар в двух квартирах, — отметил Кулемзин. — В одной из квартир найдено сильно обгоревшее тело».

Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, участвуют в ликвидации пожара.

Причина происшествия пока не известны.