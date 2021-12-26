Кишинёв, , 18:16 — REGNUM Евросоюз (ЕС) не дает гарантий Украине, Грузии и Молдавии на то, что их примут в свой состав. Об этом заявил экс-вице-премьер-министр Молдавии, экономист Александр Муравский в эфире программы «Главный вопрос c Юлией Федоровой» на телеканале «НТВ Молдавия».

«Самое главное, чего добиваются (от ЕС — прим.) все члены Восточного партнерства: Украина, Грузия и Молдавия — дать четкую перспективу, что да, этот союз после таких-то действий, такого-то срока приведет нас в ЕС, на сегодняшний день, ни одна из стран такого ответа не получила… Более или менее гарантированного ответа на перспективу вступления в ЕС получено не было», — сказал Муравский, передает ИА Красная Весна.

ЕС постоянно говорит о том, что будет продолжать оказывать странам поддержку в движении в сторону ЕС, но гарантий не дает, отметил он, добавив, что в ЕС еще много проблем с новыми членами, ЕС еще не смог их переварить, «это показывают внутренние конфликты ЕС с Польшей и Венгрией».

Молдавия поставила перед собой главною целью интеграцию в ЕС. Республика в 2014 г. подписала соглашение об ассоциации с ЕС, регулярно проводит реформы и выполняет рекомендации от различных комиссий ЕС.