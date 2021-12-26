Предложение о созыве заседания Совета Россия — НАТО рассматривают в Москве
Москва, 26 декабря, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Предложение Североатлантического альянса о созыве Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года уже получили в Москве. Об этом 26 декабря сообщили ТАСС в МИД России.
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Флаги России и НАТО
«Мы (власти России) уже получили это предложение, — сказали ТАСС в российском дипведомстве. — И рассматриваем его».
Напомним, 26 декабря в пресс-службе Североатлантического альянса сообщили ТАСС, что заседание Совета Россия — НАТО может пройти 12 января.\
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