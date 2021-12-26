Анкара, , 18:01 — REGNUM Для вывода турецких войск с территории Сирии должно быть выполнено четыре условия, пишет Hurriyet, ссылаясь на источники в правительстве Турции.

Источники обратили внимание на дислокацию турецких военных в Сирии — в основном они размещаются в приграничных с Турцией районах и главной их целью является «противодействие террористическим структурам, угрожающим территориальной целостности Турции». Об этом 26 декабря сообщает ИА Красная Весна.

Под указанными организациями подразумеваются курдские Отряды народной самообороны (YPG) и Сирийские демократические силы (СДС), которые в Турции считают связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК) и признали террористическими организациями.

Анкара опровергает слова спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева о заявлениях турецкой стороны про вывод войск из Сирии «при первой возможности».

Позиция Турции на переговорах в Нур-Султане (Астана) включала четыре условия, сообщили источники в турецком правительстве.

Первое: соглашение сторон по новой конституции, защищающей права всех слоев населения страны.

Второе: реализация выборной системы, позволяющей участвовать в процессе всем сирийцам.

После исполнения указанных условий, Анкара считает возможным проведение выборов и формирование легитимного правительства, представляющего интересы сирийского народа.

Наконец, четвертым условием является ликвидация законными властями Сирии террористических группировок, несущих угрозу территориальной целостности Турции.

Hurriyet цитирует источники в правительстве: «Исполнение указанных четырех условий ликвидирует необходимость нахождения турецких военных на территории Сирии».

Напомним, переговоры представителей «астанинской тройки» (России, Ирана и Турции) в Нур-Султане прошли 21−22 декабря. Стороны продолжили работу над исполнением заключенных ранее соглашений, предполагающих деэскалацию в Сирии и переход к политическому процессу.