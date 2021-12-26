Оренбург, 26 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области 25 декабря зафиксировали ещё 166 случаев заражения коронавирусом. Эти данные 26 декабря приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них несовершеннолетними являются 13,3% граждан. Всего в регионе обнаружили уже 107 258 заразившихся.

Вылечились 93 799 человек. В стационарах госпитализированы 579 граждан. А от COVID-19 скончались уже 3412 пациентов.