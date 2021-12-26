26 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили статью в The New York Times, в которой говорится о том, что отсутствие должного управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского и его окружения может привести к вооруженному противостоянию в Донбассе.

Оксана Переможенко, , 18:28 — REGNUM Отсутствие должного управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского и его окружения может привести к вооруженному противостоянию в Донбассе. Об этом 26 декабря пишет The New York Times.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«В мире растет обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия — и не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит ухудшить отношения между РФ и США», — пишет журналист Эндрю Крамер.

По словам Крамера, Зеленский окружил себя представителями индустрии развлечений вместо специалистов, «понимающих внутреннюю и внешнюю политику Киева».

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Статью в The New York Times обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка», Klymenko Time, а также в телеграм-канале украинского журналиста Вячеслава Чечило («The Панда») и на его странице в социальной сети. Также статью обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна». Многие задумались над тем, почему журналисты именно сейчас обратили внимание на проблемы с украинским руководством.

«А так пели «Америка нам поможет», «всё и всех в НАТО». И бац — приехали», — пишет Александр.

«Всё, что нужно знать о нашей власти американцам!» — добавил Kamosh.

«Я думаю, клоуну даже убежать не дадут, как Януковичу, будет показательная посадка с одобрения наших западных партнёров», — отметил Влад В.

«8 лет было нормально, а теперь вдруг не смешно…» — отметила Ольга.

«Страсти для европейских читателей», — считает Nikolas Valentinovich.

«Украинцам стало не смешно уже давно. И Россия тут не ключевое слово», — написала Мила.

«Клоун у руля вполне логичен. Он приблизил катастрофический конец», — отреагировала Ольга.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По-моему, и без западных СМИ и так всё ясно. А в свои звоночки пусть у себя там звонят», — призвал Alesha A.

«Походу, одной из договоренностей переговоров США и России будет снос Зеленского», — предположил Hyper Code.

«Дрессируют клоуна, строптив стал», — добавил R Ro.

«То, что эти комики — бездари и вредители, мы и сами видим. А поменьше бы лезли к нам эти вашингтонские «партнёры», может, и меньше бы было подобного мусора во власти», — отметила Лизанька.

«Таки большие дяди о чём-то договорились, похоже», — пишет Inna V.

«Ну так, а кто его назначил? Кто-то же определил его сверху», — отметила Oksana B.

«Зеленский не видит берегов и не отвечает за слова (а часто просто не понимает, что несет), вот и отношение соответствующее. Что на Западе, что в РФ, что внутри страны», — заметил Fhjull.

Зеленский в кино Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

«Он (Зеленский) вообще-то по образованию юрист. Ну он получил диплом юриста. А артист он самодеятельный. Что хорошо для самодеятельности, то совсем не подходит государству…» — написала Iris L.

«Сериал «Украина». Тут всё — комедия, мелодрама, драма, приключения, трагедия», — отреагировал один из комментирующих.

«Не исключено, готовят почву для оправданий перед тем, как «сдать»…» — предположил andrei t.

«Очень логично подводят к тому, что нужно ввести внешних профессионалов для выхода из ситуации, особенно на пороге трагедии… Но у Украины есть козырь — ресурсов мало, территория обширная, — рулить внешними руками хлопотно. Зеленский просто не справляется с поставленной задачей, доставляет хлопоты и палится, что не решает сам…» — добавил Сергей П.

«Что это вдруг на них снизошло?» — подытожил Владислав С.