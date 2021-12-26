Москва, 26 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден, которые с уважением относятся к позициям друг друга, наладили хороший диалог. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

«У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог», — сказал представитель Кремля.

По его словам, лидеры двух стран в ходе переговоров очень уважительно излагают друг другу свои позиции, даже если их точки зрения на ту или иную проблему не совпадают.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что страны НАТО могут положительно повлиять на переговоры по предложенным Москвой гарантиям безопасности.