Кызыл, , 17:35 — REGNUM В Туве свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 45,4% из 240 коек. Об этом сообщил минздрав региона.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Уточняется, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 157 709 человек. Полный курс вакцинации прошли 97 138 человек.

При этом в лабораториях проведено 607 ПЦР-исследований.

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