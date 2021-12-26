Брюссель, , 17:32 — REGNUM Заседание Совета Россия — НАТО может пройти 12 января. Решение созвать данную встречу принял Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который является председателем Совета Россия — НАТО. Об этом 26 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе Североатлантического альянса.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

«Столтенберг … принял решение созвать встречу Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года, — сообщили в пресс-службе альянса. — Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи».

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе-2022.