Лондон, 26 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Сегодня, 26 декабря, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас». Матч девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 начнется в 18:00 по московскому времени.

Catherine Kõrtsmik Харри Кейн

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Эрик Дайер, Джафет Тангана, Дэвинсон Санчес, Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Эмерсон, Оливер Скипп, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Харри Кейн.

«Кристал Пэлас»: Джек Батленд, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл, Джеймс Томкинс, Шейху Куяте, Йоаким Андерсен, Уилл Хьюз, Конор Галахе, Джордан Айю, Уилфрид Заа, Одсонн Эдуар.

В текущем сезоне Харри Кейн принял участие в 22-х матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых отметился лишь девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Возможно, плохая форма футболиста связана с проигранным финалом Чемпионата Европы 2020 и несостоявшимся переходом в «Манчестер Сити».

После семнадцати матчей «орлята», набрав двадцать очков, занимают одиннадцатое место в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры», сыграв на два матча меньше, набрали 26 очков и расположились четырьмя строчками ниже.