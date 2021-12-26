Кызыл, , 17:24 — REGNUM В Туве по данным на сегодня, 26 декабря, за прошедшие сутки выздоровело 23 человек, в том числе пять детей. За это же время выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 131 больных, в том числе с подтверждённым диагнозом — 111, детей — шесть, беременных — пять. К аппарату ИВЛ подключено 11 больных, в тяжелом состоянии 48 человек», — уточнили в региональном минздраве.

Всего в Туве зарегистрировано 16 700 случаев заражения коронавирусом.