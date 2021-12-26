Кемерово, , 17:19 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 27 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, дым, дымка, на дорогах гололедица. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Мороз Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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При этом ночью температура воздуха опустится до 10…-15 °C, местами −18…−23 °C.

В Кемерове завтра, 27 декабря, будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью −11…−13 °C, днём −4…−6 °C.