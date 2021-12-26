Манчестер, Великобритания, 26 декабря, 2021, 17:17 — ИА Регнум. 26 декабря в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится центральный матч девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш — Александр Зинченко, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу — Илкай Гюндоган, Фернандиньо — Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг — Рияд Марез.

Главный тренер: Пеп Гвардиола.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель — Марк Олбрайтон, Янник Вестергор, Амари Даниэль, Люк Томас — Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл — Айосе Перес, Адемола Лукман, Келечи Ихеаначо.

Главный тренер: Брендан Роджерс.

В последний раз «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» играли между собой 11 сентября 2021 года. Тот матч завершился минимальной победой «горожан» со счетом 1:0. Единственный мяч забил атакующий полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва.