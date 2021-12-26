Москва, 26 декабря 2021, 17:15 — REGNUM Последняя неделя 2021 года в Центральной России начнется с усиления морозов. Об этом 26 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Последняя неделя стартует с очередного усиления морозов. «В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения», — написал он в Instagram.
По его словам, в ночь на 27 декабря в Москве температура воздуха понизится до — 15 градусов, в области — до — 12 … — 17 градусов.
Днем столбики термометров в столице РФ поднимутся максимум до — 7, по области — до — 6 градусов.