Сан-Себастьян, Испания, , 17:12 — REGNUM 26 декабря испанский клуб «Реал Сосьедад» объявил о переходе 28-летнего бразильского атакующего полузащитника «Пари Сен-Жермен» Рафаэля Алькантары. Арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года и не включает в себя право выкупа. Об этом также сообщил журналист Фабрицио Романо.

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В текущем сезоне Рафинья принял участие лишь в пяти матчах за «Пари Сен-Жермен» в рамках французской Лиги 1 2021/22, в которых не смог отметиться ни забитыми голами, ни результативные передачами.

Рафаэль Алькантара перешел в «Пари Сен-Жермен» 5 октября 2020 года из каталонской «Барселоны» за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро. До «Барселоны» бразилец выступал за «Сельту» и «Интер».