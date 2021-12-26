Киев, 26 декабря 2021, 17:10 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ Минобороны страны, из-за которого на воинский учет надо поставить женщин. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы украинского государства.
В петиции ситуация названа «издевательством над женщинами».
«Отменить приказ Минобороны Украины
Ранее сообщалось, что вступил в силу приказ Минобороны Украины, утвердивший перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет.
Список содержит 35 профессиональных направлений, речь идет о сотнях тысяч женщин.