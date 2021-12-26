Киев, , 17:10 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ Минобороны страны, из-за которого на воинский учет надо поставить женщин. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы украинского государства.

В петиции ситуация названа «издевательством над женщинами».

«Отменить приказ Минобороны Украины от 11.10.2021 №313!!! Пользоваться только перечнем тех специальностей, которые определены постановлением кабмина №711 от 14.10.1994… Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины государства должны быть военнообязанными», — отмечается в петиции.

Ранее сообщалось, что вступил в силу приказ Минобороны Украины, утвердивший перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет.

Список содержит 35 профессиональных направлений, речь идет о сотнях тысяч женщин.