Киев, 26 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. На Украине за истекшие сутки выявили 2 810 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 декабря сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 645 124.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 138 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 94 838.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 5,2 тыс. носителей SARS-CoV-2.