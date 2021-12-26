Барселона, Испания, , 17:05 — REGNUM Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта намерен приложить все возможные усилия, чтобы не допустить переход форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда в мадридский «Реал». Об этом 26 декабря сообщило испанское издание Marca.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Также сообщается, что президент не может допустить, чтобы в мадридском клубе одновременно играли Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов расстаться с четырьмя футболистами, чтобы направить вырученные средства на подписание Холанда. «Горожане» уже продали Феррана Торреса в «Барселону» за 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Ферран Торрес принял участие в шести матчах за манчестерский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.