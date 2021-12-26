Новосибирск, 26 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Новосибирске прошёл ставший уже традиционным забег Дедов Морозов в красных шортах. После мини-кросса, который пролегал по проспекту Маркса, моржи отправились в прорубь на Юго-Западном жилмассиве.

Дарья Драй ИА REGNUM Дед Мороз

Мужчины бежали в «моржовой» форме — в одних шортах. По пути они дарили прохожим конфеты, пишут «Новосибирские новости».

Отмечается, что возле проруби к ним присоединились Снегурочки.