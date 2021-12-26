Москва, , 17:03 — REGNUM Переболевшие COVID-19 получат более сильную защиту от инфекции после вакцинации. Об этом 26 декабря в Telegrаm-канале рассказал Александр Мясников — врач и телеведущий.

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«Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит», — пояснил он, добавив, что прививка защитит уже переболевших COVID-19 не только от повторного заражения в новую волну, но и, возможно, от нового штамма коронавируса «Омикрон».

Мясников напомнил, что организм начинает вырабатывать иммунитет только через три недели после второго компонента вакцины. Через такой же период происходит увеличение количества антител после ревакцинации.

ВОЗ признала штамм «Омикрон» вызывающим озабоченность.